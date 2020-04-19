Школьники в Подольске получили продуктовые наборы с протухшей гречкой

https://static.news.ru/photo/932e5906-8234-11ea-9a80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Ученики подольских школ, обучающиеся дистанционно, получили на дом посылки с протухшей едой.

В пакетах без маркировок находились макароны и крупы, невозможно было определить просрочены продукты или нет. Гречка оказалась протухшей, сообщает Telegram-канал MASH.

Местные общественники попытались получить комментарии в школах города, но с ними не стали разговорить. После проверки тендера выяснилось, что продукты закупались по ценам вдвое выше магазинных.

Ранее родительский комитет поддержал идею депутата Госдумы Олега Смолина заменить продуктовые наборы деньгами. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что дети могут иметь аллергию на продукты, которые входят в продуктовый набор.

NEWS.ru писал, что малоимущим родителям и детям с инвалидностью в Карелии выдали набор продуктов из пяти картофелин, двух сосисок, пакета муки и сахара, а также пачки маргарина. По словам родителей, этот «набор» рассчитан на две недели. Инцидент произошёл в городе Питкяранты.