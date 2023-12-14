Школьники в Башкирии остались без физкультуры из-за отправки учителя на СВО

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В селе Гусево Башкирии школьники остались без занятий физкультурой из-за того, что единственного преподавателя отправили на специальную военную операцию, пишет Telegram-канал Baza. Родители учеников обратились к главе региона Радию Хабирову с просьбой вернуть педагога в школу.

По информации канала, учителя физкультуры Ильнура Валиева мобилизовали в сентябре 2022 года, в учебном заведении оставался еще один педагог, но ушел и он. Руководство школы пыталось найти замену мужчинам, в это время физкультуру вели преподаватели других предметов, но позже они начали отказываться от работы из-за маленькой зарплаты и неудобного расположения села: ближайший крупный город, Магнитогорск, находится в часе езды от Гусево.

Уроки физкультуры начали заменять на другие предметы в зависимости от того, свободен ли учитель. Чтобы дети не остались без спорта, занятия поручили классным руководителям. Жители села вместе с учителями написали коллективное письмо главе республики с просьбой вернуть Валиева в школу. Родители, школьники и сотрудники учреждений положительно отозвались о специалисте и рассказали, что при нем дети часто становились призерами соревнований.

Ранее дагестанские педагоги подрались, обсуждая закон о запрете смартфонов для учеников. Полиция организовала проверку по факту случившегося в одной из школ Рутульского района.