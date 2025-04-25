Школьники пострадали в результате детонации гранаты В Севастополе четыре школьника пострадали в результате детонации гранаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В одной из школ Севастополя произошла детонация страйкбольной гранаты, сообщили в городском управлении МВД. По данным ведомства, гранату в школу принес мальчик, в результате пострадали четыре человека.

Сегодня днем ученик одной из городских школ принес на занятия страйкбольную гранату, что привело к возникновению чрезвычайной ситуации. Во время группового занятия в актовом зале произошла детонация гранаты. Четверо детей получили травмы и обратились за помощью к прибывшим медикам, — сказано в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Полицейские начали проверку инцидента.

Один человек пострадал при взрыве в номере отеля во Львове. Им оказался постоялец, который, по данным правоохранителей, сам подорвал взрывоопасный предмет в комнате. Местные паблики утверждают, что это была ручная граната, а произошло все в гостинице «Арена».

В декабре прошлого года житель Москвы попытался бесплатно получить заказ в одном из ресторанов сети «Бургер Кинг». Потерпев неудачу, мужчина достал гранату и начал угрожать взорвать ее, требуя от работников отдать ему еду. Увидев оружие, сотрудники заведения согласились отдать ему пакет. Через некоторое время нарушителя нашли полицейские.