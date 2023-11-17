Школьники пострадали из-за разлитой неизвестной жидкости на уроке алгебры В Приморье пять школьников пострадали после розлива химической жидкости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В приморском Лесозаводске пяти школьникам потребовалась медицинская помощь из-за химической жидкости, которая вылилась из неустановленного предмета на уроке алгебры, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Врачи отметили у детей покраснения слизистых и першение в горле.

Утром 17 ноября 2023 года учащиеся 10 класса школы № 1 имени П. И. Омельяненко Лесозаводского городского округа на уроке алгебры разобрали неустановленный предмет, из которого вылилась жидкость со стойким химическим ароматизированным запахом, — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, предмет пока не установлен. Предположительно, он похож на устройство для курения, а жидкость имеет химический вишневый запах. По факту инцидента Лесозаводская межрайонная прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство даст оценку полноте мер по обеспечению безопасности школьников.

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