Школьники отравились из-за распыленных одноклассником духов в Кыргыстане В Кыргызстане школьники отравились из-за распыленных одноклассником духов

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В селе Таштак Кара-Сууйского района в Кыргызстане школьники отравились из-за распыленных одноклассником духов. Ученики были доставлены в Ошскую детскую областную больницу. Врач-аллерголог медицинского учреждения рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что шестой класс школы № 101 был доставлен практически в полном составе. Кроме того, в больницу привезли нескольких учеников параллельного класса.

Что госпитализировали всех — неправда, поскольку состояние большинства было удовлетворительным. Тем не менее, по результатам обследования приняли решение оставить 18 детей в больнице на ночь. А уже сегодня утром 12 из них перевели на амбулаторное лечение. Таким образом, в стационаре остаются лишь четверо, но и их скоро отпустим, — поделился аллерголог.

В МВД Кыргызской республики от комментариев отказались. По предварительной информации, правоохранители пытаются установить, что за вещество находилось во флакончике, который принес в школу учащийся.

В Нижнем Новгороде в школе № 177 родители ранее организовали дежурства из-за кусающегося второклассника. Исполняющая обязанности директора Любовь Клочкова рассказала, что администрация школы предпринимала попытки повлиять на поведение ребенка, но положительных результатов это не дало.