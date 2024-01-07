Школьники из Мордовии «доминировались» до уголовных дел Подростки из Мордовии пять раз «минировали» школу из-за нежелания учиться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Шесть 15-летних школьников пять раз за год сообщали о «минировании» учебного учреждения в социальных сетях, пишет Telegram-канал SHOT. Дети провоцировали массовые эвакуации из-за нежелания учиться. Теперь против них возбудили уголовные дела.

По информации канала, школьники рассылали сообщения о заложенных бомбах с нескольких аккаунтов в соцсетях. Экстренные службы каждый раз реагировали на вызов, эвакуируя более 200 детей. Последний раз письмо о «минировании» пришло в последний учебный день перед Новым годом. Таким образом школьники хотели продлить каникулы, но были задержаны.

Уголовные дела заведены по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры». Ребята уже признались в содеянном. Им избрали меру пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними подозреваемыми. Отмечается, что все подростки растут в благополучных семьях.

Ранее в Красноярском крае арестовали подростка, подозреваемого более чем в 350 ложных сообщениях о минировании. По версии следствия, он принимал заказы от третьих лиц. При обыске у него обнаружили сим-карту, планшет, ноутбук, телефон и банковские карты.