Школьники глумились над инвалидом и снимали издевательства на видео Мизулина: видео с издевательством над школьником-инвалидом передадут прокуратуре

В Пскове группа школьников издевается над инвалидом и регулярно бьет его, рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. По ее словам, юноша не может за себя постоять, поэтому сверстники с каждым разом придумывают все более жесткие насмешки.

Похоже на самый настоящий буллинг. Обратимся в прокуратуру по этой ситуации, — написала Мизулина.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга проведет проверку после публикации сообщений об издевательствах над ребенком с инвалидностью в одной из местных школ. В Сети появилось видео, на котором школьники дразнят мальчика за то, что у него вместо ног импланты.

В Краснодаре мать оставила на улице своего ребенка-инвалида и ушла. По словам ее подруги, женщина сделала это после ссоры с бывшим супругом, с которым встретилась во время прогулки. Отец девочки отказался помогать экс-жене с оплатой лечения, поэтому она решила оставить ребенка с ним улице.

В городе Лабинске у семейной пары отняли детей в возрасте 11 и 15 лет. По данным региональной прокуратуры, родители периодически морили их голодом, избивали и закрывали раздетыми в холодном подвале.