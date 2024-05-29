Школьникам из российского региона выдали грамоты с украинской символикой В Барнауле школьникам выдали грамоты с украинской символикой

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Школьникам в Барнауле выдали грамоты с государственной символикой Украины, сообщает «Коммерсант». По данным Центра устойчивого развития (ЦУР) Алтайского края, документы заменят в ближайшее время.

24 мая третьеклассники были награждены за хорошие учебные успехи и активное участие в жизни класса. После инцидента специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию Барнаула связалась с директором школы. Руководитель образовательного учреждения подтвердила, что подписывала грамоты, но не обратила внимания на их цветовое исполнение.

Классный руководитель сообщила, что грамоты были предложены и распечатаны родителем одного из учеников класса. В тот же день учительница написала каждому родителю, извинилась и попросила вернуть эти грамоты в школу.

Ранее в украинских интернет-магазинах стали продавать детскую одежду и слюнявчики с принтами, связанными с полком «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Также есть принты с картой Украины и подписью «Я Азов», а также с оккультным символом «Черное солнце» и нецензурными высказываниями, например с подписью: «В раю, бесспорно, хорошо, но в аду у меня больше друзей».