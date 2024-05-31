Школьникам-хулиганам с Ямала могут ограничить бесплатный проезд на автобусе Глава Надымского района Жаромских: можно ограничить льготный проезд хулиганам

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Власти Ямала могут рассмотреть введение ограничения на бесплатный проезд для школьников, которые хулиганят, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на главу Надымского района Дмитрия Жаромских. По его словам, участились случаи, когда дети мусорят в автобусах.

По данным издания, некоторые дети, пользуясь бесплатным проездом, катаются без дела и сорят в автобусах. На данный момент ситуацию контролируют, однако, если она не изменится в лучшую сторону, могут ввести ограничения на льготный проезд для таких школьников-хулиганов.

Кроме того, Жаромских попросил родителей объяснить своим детям, что нельзя мусорить в общественном транспорте.

Ранее депутат Артем Меняйло рассказал, что в Чите дети начали массово подделывать справки об участии отцов в специальной военной операции на Украине ради бесплатного проезда на общественном транспорте. В связи с этим начали подготовку выпуска именных пластиковых карт, которые будут действовать до 18-летия ребенка. Депутат также обратился к родителям и попросил их больше времени уделять воспитанию детей. Он отметил, что важно объяснить, как нужно поступить, если не хватает денег на проезд, и почему подделка справок не является решением.