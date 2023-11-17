Школьника задержали за подготовку теракта в Хабаровске SHOT: 15-летний школьник собирался поджечь воинскую часть в Хабаровске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Хабаровске задержан 15-летний школьник, который намеревался устроить поджог воинской части. По данным канала, подросток искал в Сети инструкции по приготовлению коктейлей Молотова и пытался вербовать помощников. В Минобороны России не комментировали информацию.

SHOT сообщает, что школьник готовился к совершению преступления с начала осени, но его планы были сорваны сотрудниками правоохранительных органов, в настоящее время девятиклассник находится в изоляторе, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

По данным канала, подросток мог действовать по указанию взрослых злоумышленников, его возможные кураторы устанавливаются.

Накануне стало известно о задержании в Ульяновской области 12-летнего школьника, который пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге. По словам подростка, он получил такое задание от украинских спецслужб, угрожавших убить его семью. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».

Ранее сообщалось о поджоге неизвестными злоумышленниками релейных шкафов на железнодорожной станции в Дзержинске. В результате было задержано движение двух пассажирских поездов.