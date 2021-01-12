Школьника высадили из автобуса на трассе из-за проблем с оплатой проезда

https://static.news.ru/photo/28fc740a-54ed-11eb-86d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Скрябин/ТАСС

В Кировской области кондуктор, несмотря на сильный мороз, высадила из автобуса школьника, у которого возникла проблема с оплатой проезда. Данным фактом заинтересовалась прокуратура.

Инцидент произошёл 11 января на маршруте № 103 Кирово-Чепецк — Киров. Согласно информации в соцсетях, школьник хотел оплатить проезд, он не смог этого сделать из-за проблем с банковской картой. Несмотря на это, кондуктор заставила его выйти из автобуса. Некоторое время спустя ребёнок смог уехать на другом автобусе, там за него заплатила одна из пассажирок.

По поручению прокурора Кировской области Андрея Оборока была организована проверка. По её итогам надзорное ведомство даст оценку произошедшему с точки зрения соблюдения законодательства о междугородних пассажирских перевозках и об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2020 года в Омске водитель выгнал из автобуса пожилую женщину-инвалида. Он торопил её во время посадки в транспортное средство, а затем оставил женщину без сопровождающего, не дождавшись, пока он тоже сядет в автобус. После того как возмущённые пассажиры подняли крик, водитель остановился и выгнал женщину на улицу.