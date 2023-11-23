Школьника выкинули из маршрутки на мороз за отказ уступить место Под Омском школьника вытолкали из маршрутки на мороз за отказ уступить место

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Омской области 16-летнего подростка в мороз силой высадили из маршрутки за то, что он отказался уступить место пенсионерке, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Школьника вытолкали из салона общественного транспорта на темной трассе в 8 км от его поселка.

Установлено, что 22 ноября около 20:00 часов во время движения на маршрутном такси сообщением Омск — р. п. Таврическое 16-летнего подростка против его воли один из пассажиров в грубой форме вытолкал из салона, после чего водитель спокойно продолжил путь, — сказано в сообщении.

Пострадавший рассказал, что конфликт начался, когда на одной из остановок зашла пожилая женщина и попросила уступить ей место. Школьник объяснил, что не может ехать стоя по причине плохого самочувствия. Однако один из пассажиров решил его «наказать» и, когда водитель остановился недалеко от населенного пункта, вытолкнул подростка на улицу через открытую дверь.

Оказавшись на участке трассы в темное время суток и при минусовой температуре, он позвонил матери и рассказал о случившемся. Родители школьника обратились с заявлением в правоохранительные органы. Прокуратура организовала проверку по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке общественным транспортом.

Ранее в Саратовской области кондуктор высадила из автобуса в метель школьницу, заставив ее трижды оплатить проезд. Девочка прикладывала к терминалу банковскую карту, но оплата не проходила. Позднее выяснилось, что из-за ошибки в сервисе деньги списались три раза.