Раскрыты детали смерти школьника в бассейне на Урале Руку плававшего в бассейне школьника в Полевском засосало в трубу для фильтрации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руку 12-летнего ребенка, который захлебнулся в бассейне в городе Полевском под Екатеринбургом, засосало в отверстие для фильтрации, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел 24 ноября, в бассейне мальчик был не один, однако окружающие не сразу заметили его пропажу.

Один из спортсменов в какой-то момент увидел, что его товарищ долго не выныривает на поверхность, и сам прыгнул в воду. Там он обнаружил, что рука несовершеннолетнего застряла в сливном отверстии, попытка ее освободить оказалось тщетной из-за сильной тяги.

Чтобы достать ребенка, пришлось отключать фильтр. Реанимационные мероприятия не помогли, врачи констатировали смерть.

О смерти мальчика 24 ноября сообщала пресс-служба региональной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что инструктор находилась на рабочем месте, заметив мальчика под водой, она достала его из воды и начала делать искусственное дыхание. Потом приехали сотрудники скорой помощи и тоже начали реанимировать ребенка.

Ранее в Кстово Нижегородской области пятилетний мальчик утонул в бассейне во время занятия по плаванию. В региональном СК сообщили, что тренер по плаванию отвлекся и не увидел момент, когда ребенок ушел под воду. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.