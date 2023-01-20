Школьника из Приморья посмертно наградили за спасение друга

Фото: zapsib-sut.sledcom

Медаль Следственного комитета России «Доблесть и отвага»

Школьник Никита Литвиненко из Приморского края посмертно награжден медалью СК России «Доблесть и отвага» за спасение одноклассника, сообщается на сайте межрегионального СУ на транспорте. Оба подростка получили удары током, забравшись на вагон, который стоял под контактной линией.

Инцидент произошел 24 октября 2021 года.

Пренебрегая правилами безопасности на объектах повышенной опасности, один из них забрался на вагон, груженый лесом, стоящий под контактной линией на железнодорожном пути нечетного парка, приблизился к контактной сети и получил травму электрической дугой. Никита, пытаясь спасти друга, также поднялся на крышу вагона, оттолкнул его от источника электрического тока и столкнул на землю, однако сам получил электротравму, не совместимую с жизнью, от которой погиб на месте происшествия, — говорится в сообщении ведомства.

Одноклассник 13-летнего Никиты был госпитализирован с ожогами 60% тела.

13-летняя россиянка сняла свою смерть под колесами поезда. Машинист грузового поезда заметил девочку, когда выезжал со станции, — она переходила пути. Затем школьница скрылась из виду, но позже снова оказалась на путях — в этот момент поезд шел со скоростью 75 километров в час.

Ранее врачи Можайской центральной районной больницы спасли молодого человека, попавшего под поезд. Он поступил к медикам с сочетанной черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом костей правого предплечья, осколочной раной правой лопаточной кости и обширной раной правого плеча с размозжением. Заведующий отделением хирургии Александр Акименко рассказал, что пострадавшему произвели интубацию трахеи и искусственную вентиляцию легких.