Школьника из Орска увезли с урока с инсультом

Фото: Областная Детская Клиническая Больница Оренбургской области

Ученика школы в Орске госпитализировали с инсультом, сообщает пресс-служба Областной детской клинической больницы Оренбургской области. Мальчику стало плохо прямо на уроке.

Школьника доставили в местную больницу, где ему сделали КТ. Оказалось, что у пациента инсульт. Врачи провели срочную нейрохирургическую операцию, она прошла успешно. Ребенка доставили в областную детскую больницу, где медики продолжат его лечение.

Ранее сообщалось, что Управление образования Казани выясняет обстоятельства недомогания нескольких детей в гимназии № 28. Прокуратура Татарстана, в свою очередь, организовала проверку по данному факту. При этом будут взяты необходимые анализы, пробы, записи камер, проверено соблюдение санитарных норм в образовательном учреждении.

До этого в Нижнем Новгороде трое учеников школы № 182 потеряли сознание во время утренней линейки. Еще семь школьников почувствовали себя плохо. Инцидент произошел, когда детей привели на еженедельную церемонию поднятия флага. Первой потеряла сознание 10-летняя девочка, вслед за ней еще двое одноклассников. Преподаватели сразу же вызвали скорую, вскоре к школе приехали несколько машин. У учеников подозрения на отравление неизвестным веществом. Медики также зафиксировали у них высокое давление.