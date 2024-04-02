Школьника из Магнитогорска поразил инсульт во время домашнего задания На Урале 12-летний мальчик получил инсульт во время домашнего задания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьник из Магнитогорска получил инсульт во время выполнения домашнего задания. Сейчас 12-летний мальчик находится на реабилитации в Челябинской детской областной клинической больнице, сообщили в пресс-службе учреждения.

Врачи утверждают, что ребенок попал к ним в декабре. Он делал уроки дома, когда внезапно его сразила резкая головная боль.

Мне резко стрельнуло в голову, и я упал со стула на пол, еле-еле смог добраться до дивана, — рассказал мальчик.

Родители обнаружили сына, когда вернулись домой. Они заметили у ребенка асимметрию лица. Мальчик не мог улыбаться, а язык заплетался. Школьнику вызвали скорую, его сразу положили в реанимацию. Позднее у ребенка диагностировали ишемический инсульт. Сейчас мальчик проходит второй курс реабилитации: он занимается с логопедом и психологом, проходит курс массажа и ЛФК. У него постепенно появляется сила в руках, уходит хромота.

До конца лета точно справлюсь! — сказал он.

Ранее врач функциональной диагностики Гульшат Латыпова рассказала, что главным способом вовремя обнаружить тромб является проведение ультразвукового исследования сосудов (УЗИ). По ее словам, УЗИ также помогает определить возраст сгустков. Медики могут прописать разжижающие кровь средства или предотвращающие образование тромбов препараты.