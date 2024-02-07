Подросток с пистолетом поставил на колени учеников чужой школы в Иркутске SHOT: в Иркутске подросток пришел на урок в чужую школу с пистолетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске трое подростков пришли в чужую школу, один из них ворвался с пистолетом в класс и приказал всем находящимся там встать на колени, сообщает Telegram-канал SHOT. Позднее их задержали, происшествие компания объяснила тем, что решила навестить знакомую из школы.

Это произошло в школе №14, куда 16-летний подросток явился в компании двух друзей. Перед присутствовавшими на уроке девятиклассниками ученик снял кофту, показал пистолет за поясом и приказал встать на колени. Успокоили налетчика его же друзья, которые вывели его из кабинета и увели из школы.

Когда подростков задержали, оружия при них не было. Полицейские выяснили, что подросток с пистолетом учится дистанционно и состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Его товарищи 16 и 18 лет не учатся и не работают.

Ранее в Амурской области 11-летний школьник случайно застрелил своего друга-четвероклассника из отцовского карабина. Трагедия произошла, когда мальчики решили поиграть с оружием в отсутствие взрослых. Внезапно произошел выстрел, младший из детей получил ранение в грудь, которое оказалось смертельным.

До этого в Москве 15-летняя школьница выстрелила в своего одноклассника из пневматического пистолета. Тот получил ранение скулы и шеи, но его жизнь вне опасности. Как именно девятиклассница пронесла в школу пневматический пистолет и что случилось между одноклассниками, устанавливается.