Школьник защитил своим телом новорожденую сестру при обстреле Белгорода Гладков: девятилетний мальчик закрыл собой сестру во время обстрела Белгорода

Фото: МО Украины

Во время обстрела села Беловское в пригороде Белгорода девятилетний мальчик Женя закрыл своим телом новорожденную сестру, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Оба ребенка, по его словам, получили ранения.

Оба ребенка находятся в отделении травматологии. Врачи оценивают состояние 9-летнего Жени и его 9-месячной сестренки Ангелины как средней степени тяжести. Сейчас они проходят необходимые обследования. Для более эффективного лечения вызвали травматолога и реаниматолога из федерального центра — уже завтра они прибудут в больницу, чтобы посодействовать нашим врачам, — отметил Гладков.

Как уточнил губернатор, у мальчика зафиксированы множественные повреждения мягких тканей стопы и закрытая черепно-мозговая травма. Новорожденная девочка получила аналогичную травму головы и поранила лицо.

Мать школьника, с которой пообщался Гладков, назвала своего сына героем. Всего в семье, кроме Жени и девочки Ангелины еще двое детей, добавил глава региона.

От всей души благодарю врачей, весь медицинский персонал и лично Ирину Владимировну Кизилову за оказанную помощь и заботу о детях. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать эту семью. За них переживает вся область, вся наша большая страна, — констатировал он.

Ранее губернатор написал, что ВСУ повторно атаковали Грайворонский городской округ в Белгородской области, пострадали четыре человека. Ранения получили три женщины и мужчина. Им всем оказывается медицинская помощь, подчеркнул Гладков.