Школьник выпрыгнул из окна во время урока и сломал ноги в Чите В Чите школьник выпрыгнул из окна первого этажа во время урока и сломал ноги

Фото: Shutterstock

В школе № 32 в Чите мальчик выпрыгнул из окна первого этажа во время урока. В пресс-службе прокуратуры рассказали, что в результате ребенок получил переломы ног. Сотрудник пресс-службы городского комитета образования Гэсэр Раднаев сообщил «МК в Чите», что инцидент произошел на уроке литературы, школьник начал задыхаться, а потом резко встал, открыл окно и выпрыгнул из него.

Во время урока литературы школьнику стало плохо, он начал задыхаться, лицо покраснело. Резко встал, прыгнул на парту, оттуда перепрыгнул на соседнюю парту, открыл окно и прыгнул. Учитель бежала через все парты, получила синяки на ногах, но схватить ребенка не успела, — уточнил Раднаев.

По его словам, информация в Telegram-каналах, что причиной такого поведения стала новость о смерти друга мальчика, не соответствует действительности. Он уточнил, что одноклассники также пытались остановить школьника и спрашивали у него, что случилось.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку. Устанавливаются все детали, после чего будет дана оценка соблюдению в школе требований безопасности образовательного процесса.

В Мытищах на 2-й Институтской улице ранее 11-летний мальчик упал с 17-го этажа. Тело ребенка нашли через десять минут после того, как он ушел в школу. По предварительный версии, мальчик вышел на общий балкон, чтобы сделать селфи, но сорвался.