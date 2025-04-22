Школьник вонзил нож в брата одноклассницы после приставаний к ней Школьник ударил ножом заступившегося за сестру подростка в Кабардино-Балкарии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль скорой медицинской помощи

14-летний ученик школы № 102 в Кабардино-Балкарии ударил ножом 17-летнего брата одноклассницы, который заступился за свою сестру, сообщает Telegram-канал SHOT. Подросток находится в реанимации. Инцидент произошел в городе Прохладном.

По информации канала, школьник не раз приставал к однокласснице. В результате она попросила брата поговорить с обидчиком. Во время общения парни разругались. Брат ударил кастетом по голове школьника и повалил на землю, а тот достал из кармана нож и вонзил его в грудь противника, сказано в материале. Пока их пытались разнять, подросток выхватил у Евгения нож и дважды ударил его по ноге.

Как указано в материале, обоих госпитализировали. У школьника диагностировали ножевые ранения ноги и травму затылка, его оппонент находится в реанимации с проникающим ранением груди. По данным канала, они не состоят на учете в ПДН.

Ранее криминалист Михаил Игнатов сообщил, что подростков-мигрантов, которые избили восьмиклассника в столичной школе, нужно депортировать из России «пинком под зад» вместе с семьями. Специалист обратил внимание, что этих школьников и их родителей также следует лишить гражданства, если они успели его приобрести.