Школьник в Татарстане за деньги сжигал авто, на которые клеил букву Z

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В Набережных Челнах задержан 15-летний подросток, который за деньги поджигал автомобили с символикой в поддержку СВО, но наклейки на авто он клеил сам, передает Telegram-канал Mash Iptash. Неизвестные платили ему по 20 тысяч рублей за каждый сгоревший автомобиль сторонника спецоперации. Искать подходящие авто он не хотел и просто распечатал стикеры с литерой Z. Один из пострадавших рассказал, что на преступление у школьника уходило примерно полчаса.

Судя по камерам, он полчаса вокруг машины кружил, клеил наклейки, обливал, потом поджигал. Пламя вокруг появилось, и он в сторону парка утек бегом, — рассказал владелец сгоревшего авто.

Известно, что в помощниках у подростка был младший 13-летний товарищ. Заказчики требовали от них фотоотчеты о поджогах, за которые и платили деньги.

Подросток теперь находится под контролем прокуратуры. Решается вопрос о компенсации для владельцев пострадавших машин.

Ранее в Новосибирске задержали 23-летнего националиста Павла Олейникова, подозреваемого в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи для участников СВО в ночь на 6 марта. Он уже был судим по статьям о грабеже и насилии в отношении представителя власти. Теперь против него ведется разбирательство в связи с умышленным уничтожением чужого имущества.