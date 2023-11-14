Школьник в пылу ссоры зарезал свою девушку и пришедшую домой ее мать SHOT: в Екатеринбурге школьник зарезал свою девушку и ее мать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подросток в Екатеринбурге зарезал свою девушку у нее дома, а потом подкараулил зашедшую в квартиру мать и убил также ее, сообщает Telegram-канал SHOT. После содеянного он взял деньги убитых и пошел гулять с другом, которому рассказал о произошедшем.

Убийство произошло вечером 13 ноября, когда 16-летний подросток пришел в гости к своей 14-летней девушке, проживавшей в Железнодорожном районе. В один момент между ними вспыхнула ссора и парень взялся за нож. Он нанес ей три удара по жизненно важным органам, в результате чего та скончалась.

Как пишет SHOT, подросток дождался, пока ее мать придет домой, после чего расправился и с ней. После этого он взял их деньги и пошел гулять с другом, которому рассказал о двойном убийстве. Его приятель после прогулки позвонил старшему брату и рассказал о том, что услышал. Тот в свою очередь позвонил в полицию. Подростка задержали, он дает признательные показания.

В Подмосковье ранее мужчина застрелил из охотничьего ружья четырехлетнюю дочь, а также ранил супругу «из-за пустяковой семейной ссоры». Женщине удалось спастись от мужа, после того как он убил дочь. Она выбежала из дома и спряталась в квартире у соседа. Позднее мужчина покончил с собой.