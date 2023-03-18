В Подмосковье школьник взорвал Вечный огонь и попал на видео SHOT: пятиклассник в Можайске подорвал Вечный огонь автомобильным огнетушителем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вечный огонь, архивное фото

В Подмосковье ученик пятого класса взорвал Вечный огонь, бросив в него огнетушитель, сообщает Telegram-канал SHOT. Момент подрыва мемориала в Можайске попал на камеры. Взрыв перепугал сторожа Дома детского творчества по улице Желябова, которая выбежала на улицу и увидела белый дым. Полицейские установили личность подростка и нагрянули к нему домой. Мальчика поставили на учет комиссии по делам несовершеннолетних.

На видео показано, как мальчик с портфелем на плече и огнетушителем в руке подходит к мемориалу и оглядывается по сторонам. Затем школьник бросает огнетушитель в проем Вечного огня и убегает с места. Вскоре происходит взрыв, огонь не горит, из проема в форме звезды поднимается дым.

Правоохранители выясняют, где мальчишка мог взять огнетушитель. Было установлено, что ребенок живет с мамой, которая работает продавцом в одном из местных кафе.

Ранее в Кургане завели уголовное дело против 29-летнего мужчины, решившего прикурить от Вечного огня. Нарушителя задержали, выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. По статье об осквернении символов воинской славы ему грозит до трех лет тюрьмы.