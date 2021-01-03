Школьник в Москве вызвал полицию, потому что не хотел спать

13-летний школьник в Москве вызвал полицейских, так как мать отправила его спать во время праздничного ужина.
Инцидент произошёл в Бутырском районе столицы,
Мальчик не согласился с таким решением, заперся в ванной и позвонил в полицию. Он рассказал силовикам, что его мать буянит, и попросил отправить наряд.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что повода для принятия мер нет. Родители мальчика оказались непьющими, а конфликт исчерпался в ходе праздничного ужина. Силовики обошлись профилактической беседой.
Ранее сотрудник полиции из США купил продукты двум женщинам, которые пытались украсть товары в одном из магазинов.
Работники супермаркета вызвали представителей правоохранительных органов, когда заметили, что стоявшие на кассе с двумя маленькими детьми женщины пробили не все свои покупки и при этом стали складывать их в пакеты.
Прибывшие полицейские решили узнать, с чем связан поступок преступниц. По их словам, они пошли на кражу только для того, чтобы накормить своих детей. Тогда один из сотрудников полиции решил помочь им и купил продукты, вместо того чтобы оштрафовать, писал NEWS.ru.