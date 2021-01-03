Школьник в Москве вызвал полицию, потому что не хотел спать

https://static.news.ru/photo/62c6a338-4dca-11eb-a5e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

13-летний школьник в Москве вызвал полицейских, так как мать отправила его спать во время праздничного ужина.

Инцидент произошёл в Бутырском районе столицы, передаёт Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 40-летняя мать готовила праздничный ужин для семьи, а сын мешал ей. Женщина сделала ему несколько замечаний и отправила спать.

Мальчик не согласился с таким решением, заперся в ванной и позвонил в полицию. Он рассказал силовикам, что его мать буянит, и попросил отправить наряд.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что повода для принятия мер нет. Родители мальчика оказались непьющими, а конфликт исчерпался в ходе праздничного ужина. Силовики обошлись профилактической беседой.

Ранее сотрудник полиции из США купил продукты двум женщинам, которые пытались украсть товары в одном из магазинов.

Работники супермаркета вызвали представителей правоохранительных органов, когда заметили, что стоявшие на кассе с двумя маленькими детьми женщины пробили не все свои покупки и при этом стали складывать их в пакеты.

Прибывшие полицейские решили узнать, с чем связан поступок преступниц. По их словам, они пошли на кражу только для того, чтобы накормить своих детей. Тогда один из сотрудников полиции решил помочь им и купил продукты, вместо того чтобы оштрафовать, писал NEWS.ru.