Пьяный школьник упал с моста в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге пьяный восьмиклассник упал с Гренадерского моста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге восьмиклассник упал с Гренадерского моста, пишет MK.RU. Уточняется, что инцидент произошел ночью 3 июля в Выборгском районе города.

По данным издания, юноша 14 лет был пьяным. Он подбежал к ограде моста, после этого перевалился через перила и упал. Это произошло на глазах мужчины и девушки.

Утром школьник поступил в реанимационное отделение детской больницы № 19. Врачи диагностировали у него ушибы легких и почек, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Сейчас состояние юноши стабильно.

Ранее в Санкт-Петербурге шестилетняя девочка получила перелом позвоночника в нескольких местах, упав с качелей в детском саду. Родители обвиняют в произошедшем воспитателя, которая после ЧП спешно ушла в отпуск. Пострадавшая качалась на качелях-балансире вместе с мальчиком, в какой-то момент тот резко встал, из-за чего девочка не удержалась и упала на землю.

До этого в Санкт-Петербурге с 19-метрового Яхтенного моста прыгнула в воду обнаженная художница по имени Анастасия. Помимо живописи, она занимается йогой. Нарушительница общественного порядка попала в больницу. Медики диагностировали у нее легкое воздействие психотропными препаратами.