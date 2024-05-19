Школьник украл у родителей часы и драгоценности из-за мошенника «78»: в Петербурге 15-летний подросток ограбил родителей из-за угроз мошенника

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Подросток из Санкт-Петербурга ограбил родителей, украв у них дорогие швейцарские часы и драгоценности, сообщает телеканал «78». По его информации, 15-летний школьник столкнулся с угрозами со стороны «партнера» по бизнесу. Тот требовал от несовершеннолетнего деньги и угрожал физическим насилием вплоть до убийства.

Уточняется, что подросток связался с мошенником по совету знакомого, чтобы заработать на переводе денег в криптовалюте. Тот перевел школьнику около 300 тысяч рублей, однако деньги зависли на счету во время операции.

По требованию злоумышленника пострадавший попытался снять сумму в банке, но это не помогло. Тогда «партнер» перешел на угрозы. Чтобы расплатиться, несовершеннолетний вынес из дома ценности на 400 тысяч рублей. Родители школьника написали заявление в полицию.

Ранее СМИ сообщали, что в городе Ноябрьске школьница почти оформила кредит на 1,5 млн рублей ради бонусов в онлайн-игре Roblox. Мать ребенка успела вовремя предотвратить вывод средств.

До этого аналогичная ситуация произошла в Улан-Удэ, там 12-летний мальчик оформил на мать кредит ради «золота» в компьютерной игре. По данным полиции, женщина потеряла 600 тысяч рублей из-за того, что ребенок выполнил указания аферистов.