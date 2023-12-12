В Красноярске школьник прострелил себе губу из пистолета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подросток ранил себя из пневматического пистолета во время стрельбы со сверстниками по пластиковым бутылкам, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Инцидент произошел на пустыре в поселке Сухая Балка Красноярского края. После очередного выстрела пуля отрикошетила и попала в верхнюю губу стрелявшего.

16-летний подросток обратился в больницу за помощью. Как оказалось, подросток купил пистолет летом у сверстника. После происшествия мать пострадавшего сначала написала заявление в полицию, однако позже отозвала его. Родительница считает, что отпрыск сам виноват в случившемся.

Ранее в Екатеринбурге группа подростков избила и расстреляла из пневматики 14-летнего школьника. Он с приятелем стоял на остановке, когда к ним подошли несколько подростков с предложением купить электронные сигареты. Те отказались, но «продавцы» не отставали. Тогда один из ребят применил перцовый баллончик. Вскоре школьников нагнала группа из примерно полутора десятков их сверстников. Одному из них удалось убежать, второго хулиганы избили, медики извлекли из его головы пневматическую пулю.

В конце ноября тоже в Екатеринбурге неизвестные выстрелили из травматического оружия в студента Уральского федерального университета. По предварительной информации, у молодого человека произошел конфликт с иностранными гражданами. Пострадавшего госпитализировали.