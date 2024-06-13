Школьник скончался через сутки после поставленного диагноза ОРВИ На Урале школьник умер спустя сутки после поставленного скорой диагноза ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старшеклассник из города Полевской Сверловской области скончался спустя сутки после того, как врачи диагностировали у него ОРВИ, сообщает уральский портал E1.ru. Родители винят во всем бригаду скорой помощи, которая не госпитализировала его сразу же, и просят привлечь ее к ответственности.

По словам родителей 18-летнего Ивана Оксаны и Павла, их сын заболел вечером 4 апреля: температура поднялась до 39,2 градусов, началась лихорадка, рвота. Пока ехала скорая, они по рекомендации диспетчера дали обезболивающее и жаропонижающее, но они не помогли. Приехавшая бригада поставила диагноз ОРВИ и посоветовала продолжать сбивать температуру. Врач из поликлиники, который пришел утром, предположила, что у парня острый аппендицит и посоветовала обратиться в больницу. В ожидании приема его состояние ухудшилось.

Прошло минут сорок. Он уже синеть начал. Пот градом, губы белые. Я уже начал кричать: «Подойдите, ребенку плохо! Кто-то из медиков, кажется, медбрат, вышел — усмехнулся: мол, ничего себе ребенок. Подбежала хирург, померили давление и тут же на каталке увезли сына, идти он уже не мог. Мы ничего тогда не сказали друг другу, не знали, что больше не увидим его живым, — вспоминает Павел.

Врачи нормализовали давление и увидели небольшие проблемы в работе почек и печени. Заверили, что не критично и предстоит лечение. Через час мальчик умер.

В заключении от патологоанатома говорится, что основной причиной смерти стал сепсис из невыявленного очага, течение было молниеносным.

Родители обратились в СУ СКР по Свердловской области. Сейчас ведомство проводит проверку.

Под Новосибирском школьница умерла от менингита, пока врачи, поставив неверный диагноз, лечили ее от простуды. Перед смертью девочке поставили в школе прививку от клещевого энцефалита.