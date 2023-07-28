Школьник сел за руль отцовского автомобиля и переехал сам себя Amber Mash: 12-летний парень сел за руль отцовского автомобиля и переехал сам себя в Калининграде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несовершеннолетний ребенок в Калининграде сел за руль отцовского автомобиля и во время движения задним ходом выпал из открытой двери транспортного средства и получил травму, сообщает Telegram-канал Amber Mash. По его данным, 12-летний школьник повредил ногу, но при этом кость осталась целой.

По информации канала, органы опеки организовали проверку по данному факту.

Ранее в подмосковных Химках 15-летний подросток угнал автомобиль у отца и врезался в автобусную остановку. В результате происшествия пострадали четверо рабочих, которые занимались ремонтом. Двоим из них потребовалась госпитализация.

В июле 15-летний подросток на электросамокате попал под машину в Санкт-Петербурге. Школьника госпитализировали в Детскую городскую больницу № 2 в состоянии средней тяжести. В Сети появились кадры с места аварии.

До этого в Санкт-Петербурге полицейский на электросамокате сбил восьмилетнего мальчика. Сообщалось, что на ребенка наехал дежурный ИВС в Новосибирске, который попытался срезать дорогу, когда ему навстречу выбежал несовершеннолетний. Ребенок сломал челюсть.

Ранее в Москве сотрудница МГУ на электросамокате сбила пятилетнего ребенка в парке «Музеон». Пострадавшую девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами на теле.