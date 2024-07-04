Школьник сбил журналиста, снимавшего репортаж о нарушениях ПДД подростками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Истре несовершеннолетний молодой человек на Mercedes наехал на корреспондента «Известий», снимавшего репортаж о нарушениях ПДД подростками, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Московской области. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем, хулиганстве и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

По ходатайству следователя следственного отдела по г. Истре ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в неправомерном завладении автомобилем, хулиганстве и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении.

По информации следователей, ЧП произошло вечером 27 июня около ТЦ в деревне Обушково. Сотрудник МИЦ «Известия» снимал материал, в это время 16-летний подросток припарковался на месте для инвалидов. В связи с этим корреспондент задал юноше вопрос, однако несовершеннолетний сдал назад, наехал на журналиста и скрылся с места ДТП.

Ранее в Балашихе подросток сбил пешеходов и врезался в здание торгового центра на шоссе Энтузиастов, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ. В результате аварии травмы получили пятилетний ребенок и его мать, пострадавших доставили в больницу.