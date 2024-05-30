Школьник рискнул жизнью и спас мужчину из горящего дома Под Кировом школьник разбудил и вывел из горящего дома мужчину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Ильинском Кировской области 16-летний школьник Владимир Муралев спас мужчину из горящего дома, сообщает пресс-служба МЧС региона. Пожар произошел 20 мая. Подросток заметил пламя, разбил в доме окно, влез в него и отправился на поиски хозяина по комнатам. Найти мужчину удалось не сразу, он спал в одной из комнат. Мужчина проснулся, взял из шкафа документы и намеревался выйти из дома через главную дверь, но оттуда уже пошел дым. Тогда Муралев вывел хозяина через выбитое ранее окно.

Я пробежал по всем комнатам, не сразу его нашел. Потом в одной из комнат увидел спящего хозяина, растолкал. Он поднялся, взял из шкафа какие-то документы. Хотел выйти через главную дверь, даже открыл ее, но оттуда в дом ворвались клубы дыма. Я потащил его к окну, за которым уже ждали подоспевшие на пожар односельчане, — рассказал школьник.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь. При этом крыша горевшего здания обвалилась. У постройки остались только стены.

Ранее стало известно, что в деревне Ботвинино подмосковного города Чехова при пожаре в частном доме сгорели два подростка. Одна девочка смогла выжить. Уточняется, что оказавшимся в здании несовершеннолетним было 11, 12 и 17 лет. Вывести из охваченного огнем дома удалось только самую младшую из них.