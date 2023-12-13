Школьник пытался задушить одноклассника в центре образования в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обучающийся центра образования № 173 Петроградского района Санкт-Петербурга пытался душить своего одноклассника, передает «Фонтанка.ru». По данным издания, пострадавшему ребенку понадобилась помощь врачей, мальчику сделали рентген и порекомендовали в течение недели носить специальный воротник Шанца.

Как рассказали изданию родители, конфликт развивался несколько недель. Нападавший подросток, лидер класса, дружил с одной из учениц, однако девочка в нем разочаровалась и перестала общаться. На перемене парень при других, как пишет газета, начал угрожать девочке насилием. За школьницу заступился другой 14-летний мальчик, которого «лидер» схватил за шею и провел удушающий прием.

Все дети имеют абсолютно точно психиатрические расстройства, у меня в выписке ребенка это все написано. У них у всех педагогическая запущенность, все они не умеют вести себя в конфликтных ситуациях и так далее, — рассказала мама одного из подростков.

Дети обучаются в этом учебном заведении с сентября 2023 года, до этого они ходили в школу № 132, которая относилась к центру восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени Мнухина. Школьники не только занимались на уроках, но и проходили психологическую реабилитацию. По словам родителей, именно реорганизация стала причиной накопления агрессии в детском коллективе, поскольку в новом учреждении с ребятами не работают различные специалисты, как это было ранее.

Ранее группа шестиклассников в Каспийске избила 13-летнего подростка, который проходил мимо и, как им показалось, кинул в их сторону неодобрительный взгляд. Пострадавший оказался в больнице с сотрясением мозга и травмами.