Школьник пожаловался на побои от отца и встретил Новый год в приюте

Школьник Илья (имя изменено) из Новосибирской области сказал учителям, что боится идти домой после уроков, так как отец бьёт его за плохо выполненные домашние задания. В итоге у мальчика сняли побои и забрали в реабилитационный приют для несовершеннолетних. Однако сам мужчина уверяет, что с ребёнком они делают уроки вместе, а сына он наказал за вранье, пишет «КП-Новосибирск».

Один раз шлёпнул. В тот день Илья вернулся домой вместе со сводными братьями. Когда они во дворе играли, поцарапали стоявшую во дворе машину. Мне её на ремонт пригнали. Я это вечером увидел и спросил у сына, они это сделали или нет. Он соврал, сказал, что не они. У нас камеры стоят во дворе, я по ним и увидел, что они. За враньё и получил, — рассказал отец Ильи.

По его словам, ребёнок стал сам не свой после отпуска с бабушкой в Анапе. Сама же пенсионерка уверяет, что отец мальчика восемь лет совершенно не интересовался жизнью сына и только сейчас «начал строить из себя» родителя. Бабушка мальчика подчеркнула: отец ребёнка — настоящий тиран, который запрещал ему видеться с ней и жестоко наказывал за малейшие проступки. Сейчас вопрос опекунства над Ильей будет решаться с помощью суда.

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