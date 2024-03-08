Школьник потерял сознание и умер во время урока физкультуры В Воронежской области во время урока физкультуры умер 15-летний школьник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из школ Павловского района Воронежской области во время урока физкультуры скончался 15-летний школьник, следователи возбудили уголовное дело, передает пресс-служба СК РФ по региону. Правоохранительные органы начали устанавливать причины инцидента.

Мальчик потерял сознание во время урока физкультуры 6 марта. Машина скорой помощи приехала в школу в течение пяти минут, однако медикам не удалось реанимировать подростка. Школьник умер в больнице, несмотря на усилия врачей.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и опрашивают свидетелей для определения точной причины смерти.

Ранее в следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области информировали, что из-за гибели подростка в школе в Комсомольске-на-Амуре Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о халатности и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. В ходе конфликта с другим учеником ребенок получил удар по голове. Мальчика пыталась реанимировать школьная медсестра, но ее попытки оказались тщетны, школьник умер до приезда скорой.