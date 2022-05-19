Школьник попал в полицию из-за фразы «Слава Украине» В Подмосковье третьеклассника вызвали в полицию из-за фразы «Слава Украине»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Третьеклассника из подмосковного Звенигорода вызвали в полицию из-за фразы «Слава Украине» в школьном чате, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале. Отмечается, что юного злоумышленника сдал отец одноклассника.

16 мая мальчик показал папе странные сообщения, которые написал его одноклассник Дима. Школьник опубликовал несколько самых известных украинских лозунгов. Взрослый мужчина решил действовать как «сознательный гражданин» — он наделал скринов и набрал в полицию, — говорится в сообщении.

В результате, школьника вместе с мамой вызвали в отдел по делам несовершеннолетних. Сам третьеклассник на беседе в полиции заявил, что лишь хотел потроллить товарища. Сотрудники ОДН объяснили ребёнку, что так шутить нельзя и отпустили его.

Тинькофф Банк запретил своим пользователям добавлять к банковским переводам подписи, связанные с Украиной. Теперь нельзя отправить деньги с подписями «Слава Украине», «Украина», «Зеленский», «ВСУ»