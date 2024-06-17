Школьник получил серьезные травмы во время игры на детской площадке В Петербурге мальчик сломал позвоночник на шведской стенке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 16 июня 11-летний мальчик получил компрессионный перелом позвоночника и сотрясение мозга во время игры на детской площадке, передает АН «Оперативное прикрытие». Ребенок вместе с одноклассницей занимался на шведской стенке.

По словам матери, ребенок вышел на игровую площадку примерно в 18:10 у дома № 50 на Пушкинской улице. В больнице мальчик оказался ночью. Упал со снаряда он по неосторожности. Состояние пациента оценивается как тяжелое. Полиция проводит проверку по факту инцидента. Известно, что семья ребенка благополучная и на учете в ПДН не состоит.

В марте конструкции гимнастического снаряда упали на пятилетнего ребенка в Москве, когда тот находился на детской площадке недалеко от дома на улице Софьи Ковалевской. От удара турника несовершеннолетний получил сотрясение головного мозга и открытую черепно-мозговую травму. Пострадавшего доставили в больницу.

В апреле детская площадка сгорела на Новоясеневском проспекте в Москве. Пострадавших в результате инцидента нет, уточняли в МЧС.