Школьник поймал на лету выпавшего с девятого этажа ребенка Меликов: подросток из Дагестана спас выпавшего из окна многоэтажки ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Домодедово шестиклассник из Дагестана спас четырехлетнего ребенка, выпавшего с девятого этажа, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. По его словам, школьник оказался внучатым племянником Героя России Эседуллы Абачева.

Отмечается, что во время прогулки с друзьями Амир увидел малыша, повисшего на металлическом подоконнике многоэтажки. Школьник успел поймать ребенка на лету. Благодаря мгновенной реакции подростка удалось избежать трагедии, и ребенок отделался лишь легкими ушибами.

Амир, спасибо за твой подвиг! <...> И отдельная благодарность твоим родителям. Они воспитали в тебе те самые качества, которые так ценятся в Дагестане: мужество, ответственность и доброту, — добавил глава республики.

Ранее в Волхове Ленинградской области трехлетняя девочка была госпитализирована с травмами после падения из окна второго этажа. В момент происшествия за ребенком присматривала 15-летняя школьница, выполнявшая обязанности няни.

Инцидент произошел 21 апреля. В квартире также находились еще двое детей. Девочка получила травмы головы, груди, легких, живота и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.