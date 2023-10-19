Школьник поиграл со взрывателями от гранат и лишился пальцев Хабаровскому школьнику оторвало два пальца при детонации взрывателя от гранаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Хабаровском крае школьник лишился двух пальцев на руке в результате срабатывания взрывателя от ручной гранаты, сообщает Telegram-канал Baza. Банку с восемью взрывателями подросток и его друзья нашли в мусорке.

Инцидент произошел в поселке Эльбан. Школьники не подозревали об опасности находки и решили с ней поиграть. У одного из них взрыватель сдетонировал в руках, и мальчику оторвало большой и указательный пальцы.

Остальные взрыватели забрали сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия. Они устанавливают, как комплектующие гранат попали в мусорку. По одной из версий, их могли выбросить военнослужащие одной из трех воинских частей, расположенных вблизи поселка.

Ранее сообщалось, что в Брянской области, примерно в километре от украинской границы, подорвалась на мине супружеская пара пенсионеров, отправившаяся в лес за грибами. Мужчина скончался на месте происшествия, его супругу госпитализировали с осколочными ранениями.

В сентябре в Херсонской области военный во время посиделок с друзьями подорвал гранату. По данным канала, в результате ЧП два человека погибли, а сам рядовой выжил и был госпитализирован.