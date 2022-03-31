Школьник откопал изо льда дворнягу и теперь ищет ей новый дом

17-летний школьник Иван Майоров из посёлка Падун заметил окровавленную собаку с закрытыми глазами. Юноша откопал дворнягу из-под льда и отнёс на руках в ближайшую ветклинику, пишет «КП-Иркутск».

Собака буквально вмерзла в лед. Я аккуратно отлепил её, взял на руки. Посмотрел по картам в телефоне, где находится ветеринарная клиника, она единственная в поселке, понёс животное туда, — вспомнил Майоров.

Школьник нёс собаку на руках пять километров, пёс не приходил в сознание, поэтому юноша останавливался через каждые 100–200 метров, чтобы отдохнуть и отогреть животное. Ветеринары, судя по характеру ранений, сделали вывод, что над дворнягой поиздевались живодёры. Собаке ампутировали палец, однако спасли жизнь. Майоров забрал дворнягу себе и теперь ищет ей новых хозяев. Школьник признался, что хотел бы оставить собаку себе, но не может, так как у матери аллергия.

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