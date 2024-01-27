Школьник остался без кисти после взрыва петарды В Дагестане школьник попал в больницу с травмой кисти после взрыва петарды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В дагестанском селе Мургук 14-летнего школьника госпитализировали с травмой кисти после взрыва петарды, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Инцидент произошел в субботу, 27 января.

По предварительным данным, 27 января 2024 года, примерно в 17:30, в с. Мургук Сергокалинского района, в результате взрыва в руках петарды 14-летний подросток лишился кисти. Мальчик госпитализирован, — сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве заявили, что сотрудники оценят соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

31 декабря в подмосковных Люберцах петарда взорвалась в руках у подростка, в результате чего ребенок получил перелом пальца и ожог первой степени. Пиротехническое изделие сработало раньше времени. Потерпевшего госпитализировали в хирургическое отделение ДГКБ № 9 им. Сперанского в Москве, там ему провели операцию.

Ранее в Саратовской области в городе Красный Кут 12-летнему школьнику оторвало четыре пальца руки при запуске петарды. Ему потребовалась операция, которую успешно провели хирурги областной детской клинической больницы.