Школьник напал с ножом на подростка в Самаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученик самарской школы №91 напал на 16-летнего сверстника, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области. Ребенка госпитализировали с ножевым ранением в спину.

Полиция работает на месте происшествия по факту сообщения, поступившего в полицию из общеобразовательной школы Самары, о конфликте между двумя учащимися 2007 года рождения. Один из участников конфликта госпитализирован в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров взял ситуацию под контроль и поручил министру образования и науки региона Виктору Акопьяну вместе с правоохранительными органами разобраться в произошедшем.

Ранее школьник из села Асово Пермского края нанес однокласснику шесть ножевых ранений. По предварительным данным, у нападавшего проблемы с психикой — за неделю до инцидента у него проявились видения. Мальчика отвели к психиатру, ему прописали успокоительные и собирались перевести на домашнее обучение, но не успели.

Бабушка мальчика говорит, что в школе его травили, а учителя игнорировали это. Классная руководительница утверждает обратное. Сам подросток признался, что наконец решился отомстить и теперь спокоен.