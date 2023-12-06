Школьника из Приангарья наградили медалью за спасение женщины из пожара

В селе Бадай Усольского района Иркутской области вручили награду десятикласснику Андрею Ружникову, который, рискуя жизнью, спас из пожара пенсионерку, сообщает «КП-Иркутск». 16-летний подросток удостоен медали «За проявленное мужество» и памятных подарков.

Как пишет издание, инцидент произошел вечером 19 февраля. Андрей заметил, как у одинокой соседки-пенсионерки загорелся деревянный сарай, после чего огонь перекинулся на дом. Пожилая женщина уже спала и не видела, что начался пожар. Подросток подбежал к дому и понял, что через дверь войти уже невозможно.

Страшно не было, я понимал, что нельзя просто стоять и смотреть. Разбил окно, залез, разбудил соседку, и мы вместе стали выбираться, — рассказал школьник.

Приехавшие сотрудники МЧС потушили огонь, никто не пострадал. В начале декабря подростка торжественно наградили за его поступок на церемонии «Ученик года». Как признался Андрей, он впервые оказался в подобной ситуации, но если кто-то снова окажется в беде, он не раздумывая придет на помощь. Десятиклассник добавил, что его мечта — стать спасателем и работать в МЧС.

Ранее в Москве пожарные спасли детей, которые оказались заперты в горящей квартире в 16-этажном доме на Библиотечной улице. Дети, оставшиеся дома без присмотра родителей, звали на помощь, высунувшись из окна 11-го этажа.