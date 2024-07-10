Школьник надругался над девочкой в подъезде высотки В Петербурге 15-летний подросток изнасиловал 13-летнюю школьницу

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В Санкт-Петербурге 15-летний школьник изнасиловал 13-летнюю девочку, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Уточняется, что преступление произошло 15 апреля, а задержали насильника в июле. Примерно в полночь молодой человек надругался над девочкой на 11-м этаже дома в поселке Парголово.

Парень полностью изобличен в преступлении и сейчас — под подпиской о невыезде, — уточнил источник.

В отношении подростка завели дело по статье «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Ранее стало известно, что в Москве к пяти годам лишения свободы приговорен 15-летний подросток, который сжег сверстника на детской площадке. Преступление было совершено более года назад. Перед тем как поджечь сверстника, молодой человек облил его горючей жидкостью. Для вынесения вердикта показания по делу дали порядка 40 человек. Экспертизы подтвердили причастность несовершеннолетнего к преступлению. При этом сам подросток свою вину не признал.