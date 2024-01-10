Школьник из Татарстана рассказал о подростке, готовившем массовое убийство Школьник из Татарстана мог готовить убийство одноклассников из-за травли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьник из Татарстана, которого подозревают в подготовке массового убийства одноклассников, был тихим и беспроблемным, рассказал NEWS.ru один из учеников кукморской школы № 4, где обучался задержанный. По его словам, подросток мог решиться на такой шаг из-за буллинга со стороны сверстников.

Лично с ним не знаком, одноклассники говорят, что он мог устроить это из-за травли. Его вроде дразнили из-за слухового аппарата. Сам по себе он очень тихий был и раньше никаких проблем не устраивал, — поделился наш собеседник.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Кукморском районе Татарстана полиция задержала подростка, который собирал информацию о способах и приемах совершения убийств школьников. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Силовики нашли дома у 15-летнего ученика перцовый баллончик, два ножа, топор, тактические перчатки, балаклаву и тетрадь с подробным описанием плана убийства одноклассников. Также школьник собирал информацию в интернете о том, как изготовить взрывное устройство.

В конце декабря в подмосковном Егорьевске по подозрению в организации нападения на школу задержан девятиклассник. Он планировал купить огнестрел и расправиться со своими одноклассниками. Детали готовящейся атаки он обсуждал со своими кураторами.

В смартфоне молодого человека нашли переписку с неизвестным, который давал ему советы, как купить огнестрел и где его хранить. Оба они состояли в группе, посвященной массовым шутингам. По факту подготовки к преступлению возбуждено два уголовных дела по статьям «Покушение на убийство двух и более несовершеннолетних общеопасным способом» и «Участие в деятельности террористической организации».