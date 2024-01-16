Школьник из Подмосковья получил тяжелую травму из-за отказа от разминки Школьник из Подмосковья получил отрыв кости на тренировке по баскетболу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьник из Московской области попал в больницу с тяжелой травмой, полученной на тренировке по баскетболу, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, врачи диагностировали у 15-летнего подростка отрыв бугристости большеберцовой кости. Предполагается, что травма была получена из-за отказа спортсмена от разминки перед тренировкой.

Пациент поступил в Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу с жалобами на сильную боль в колене. Врачи выяснили, что у подростка оторвался фрагмент кости. По словам заведующего отделением травматологии Сергея Катина, это тяжелая травма, требующая обязательного хирургического лечения и восстановления.

В ходе операции специалисты зафиксировали отломки кости винтами, после чего подшили связку рассасывающимся швом. Позднее выяснилось, что спортсмен получил травму во время тренировки по баскетболу. Подросток хотел научиться выше подпрыгивать, однако перед выполнением упражнений не стал разминаться.

Как сообщалось ранее, в Асбесте Свердловской области хоккейный матч обернулся реанимацией для 17-летнего игрока. Спортсмен получил травму в результате удара в шею. Его госпитализировали на вертолете в Екатеринбург.