Школьник из Первоуральска получил 150 тысяч рублей за обморок Суд Свердловской области обязал выплатить школьнику 150 тысяч рублей за обморок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суд обязал школу из Первоуральска выплатить 11-летнему ученику за обморок и сколы эмали на двух зубах 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, сообщили KP.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Мальчику педагоги не вызвали машину скорой помощи, а в больницу его привез родитель.

Позже несовершеннолетний отцом доставлен в ГАУЗ Свердловской области «Детская городская больница города Первоуральска», где был госпитализирован. При падении ребенок получил ушибленную рану подбородка, скол эмали двух зубов, — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел в мае 2023 года. Во время школьного мероприятия учащийся потерял сознание и упал на пол. Позднее прокуратура направила иск о взыскании с образовательного учреждения средств в рамках компенсации, который впоследствии удовлетворил суд.

Заводский суд города Кемерово ранее обязал пятерых бывших сотрудников МВД РФ выплатить семье убитой местной жительницы Веры Пехтелевой компенсацию в размере 700 тысяч рублей. Ранее их признали виновными в халатности. Девушку в 2020 году убил бывший парень, а правоохранители не стали реагировать на звонки очевидцев о происшествии. Потерпевшие просили взыскать компенсацию в размере 7,5 млн рублей.