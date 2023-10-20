Школьник из Новоалтайска сломал шею и ребра, пытаясь прокатиться на перилах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток из Новоалтайска сломал шею и ребра, пытаясь прокатиться на перилах в школе, сообщает Telegram-канал Readovka. Ребенок не удержался, потерял равновесие и упал, пролетев лестничный пролет.

По данным канала, у подростка также произошло кровоизлияние в мозг. Прокуратура отреагировала на инцидент и поручила проверить соблюдение требований безопасности в учебном заведении.

Ранее в Хабаровском крае школьник лишился двух пальцев на руке после срабатывания взрывателя от ручной гранаты. Инцидент произошел в поселке Эльбан. Банку с восемью взрывателями подросток с друзьями нашел на мусорке. Школьники не подозревали об опасности находки и решили с ней поиграть. У одного из них взрыватель сдетонировал в руках, и мальчику оторвало большой и указательный пальцы.

До этого в Санкт-Петербурге одноклассники бросили семилетнего мальчика на стол и сломали ему позвоночник. Одноклассники взяли его за руки и ноги и кинули спиной на стол. После этого ребенок почувствовал сильную боль в области шеи. Родители отвели его к врачам. В ходе осмотра специалисты диагностировали у школьника компрессионный перелом седьмого позвонка. Однако обошлось без госпитализации, мальчик находится в удовлетворительном состоянии.