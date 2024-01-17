Школьник отдал мошенникам сбережения родителей, чтобы спасти мать и сестру Иркутский школьник хотел спасти мать и отдал мошенникам сбережения родителей

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В Иркутске 11-летний школьник отдал мошенникам сбережения родителей, чтобы спасти мать и сестру, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на прокуратуру региона. Аферисты убедили его передать деньги курьеру, чтобы родственницы, которые, по их словам, попали в аварию, смогли избежать уголовной ответственности.

В одном из случаев мошенники дозвонились до 11-летнего школьника. Их не смутил возраст ребенка. Преступники убедили юного жителя Иркутска передать курьеру сбережения родителей, чтобы мать и сестра, попавшие в аварию, смогли избежать уголовной ответственности, — рассказали в прокуратуре.

Всего эта группа мошенников выманила у шести жителей Иркутской области более 6 млн рублей. В основном аферисты звонили пожилым людям и рассказывали истории об авариях, в которых якобы виноваты их родственники. Они просили у своих жертв крупные суммы. В ведомстве отметили, что 27-летняя участница группировки, которая выступала в роли курьера, предстанет перед судом. Ей оказалась уроженка Чукотского Автономного округа, временно проживающая в Иркутске. Она переводила большую часть полученных денег своим сообщникам, а 10% оставляла себе.

В Москве 68-летняя тезка певицы Любови Успенской ранее обратилась в полицию с заявлением на мошенников, которые сняли с ее счета 1 млн рублей. Злоумышленники позвонили пенсионерке, заявив, что намерены продлить договор об обслуживании ее телефонного номера.