Школьник из ХМАО застрял в турбине самолёта-памятника

https://static.news.ru/photo/e67c3dc2-1ccf-11eb-9e0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 86.mchs.gov.ru

Подросток в Ханты-Мансийском автономном округе забрался в турбину самолёта-памятника Як-40 и не смог выбраться из неё без помощи спасателей.

По данным регионального управления МЧС, инцидент произошёл вечером 1 ноября в Югорске. О случившемся сообщил местный житель, который услышал крики о помощи, доносящиеся с постамента, во время прогулки с собакой.

Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части, забравшись по пожарным лестницам на постамент, обнаружили, что в хвостовой части самолёта, в турбине, застрял мальчишка. Сам парень 12 лет выбраться не мог, — рассказали в ведомстве.

Чтобы вызволить школьника, спасатели воспользовались верёвкой, при этом работу затрудняло обледенение самолёта-памятника. Мальчика удалось достать за 10 минут, после чего его передали врачам. В МЧС отметили, что его жизни ничего не угрожает.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в Новосибирске вызволили из мусоропровода застрявшего там 34-летнего мужчину.