Школьник из ХМАО застрял в турбине самолёта-памятника

Подросток в Ханты-Мансийском автономном округе забрался в турбину самолёта-памятника Як-40 и не смог выбраться из неё без помощи спасателей.
По данным регионального управления МЧС, инцидент произошёл вечером 1 ноября в Югорске. О случившемся сообщил местный житель, который услышал крики о помощи, доносящиеся с постамента, во время прогулки с собакой.
Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части, забравшись по пожарным лестницам на постамент, обнаружили, что в хвостовой части самолёта, в турбине, застрял мальчишка. Сам парень 12 лет выбраться не мог, — рассказали в ведомстве.
Чтобы вызволить школьника, спасатели воспользовались верёвкой, при этом работу затрудняло обледенение самолёта-памятника. Мальчика удалось достать за 10 минут, после чего его передали врачам. В МЧС отметили, что его жизни ничего не угрожает.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в Новосибирске вызволили из мусоропровода застрявшего там 34-летнего мужчину.