Школьник из Астрахани разработал приложение для коррекции нервного тика

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Школьник из Астрахани Кирилл Б. разработал особое приложение, которое позволит помочь детям с нервным тиком, сообщает ТАСС. По словам самого разработчика, приложение фиксирует лицевые тики с помощью веб-камеры. Отмечается, что приложение было представлено на конкурсе BYSCC 2024 в Пекине. Благодаря своей программе россиянин занял первое место.

Подросток уточнил, что его приложение помогает бороться с нервным тиком методом биологической обратной связи (БОС). Электроды улавливают появление тика и останавливают воспроизведение развлекательных видео, которые смотрит больной ребенок. В результате он учится контролировать непроизвольные движения. Разработчик подчеркивает, что в настоящее время его приложение работает исключительно с лицевыми тиками.

Мне кажется, что людей именно с лицевыми нервными тиками большинство и такие тики очень заметны, в отличии, например, от подергивания ногой, — объяснил он.

В то же время автор разработки отметил, что лицевые тики сложно отслеживать из-за их маленького размера. В таком случае электромиографические датчики неэффективны. Веб-камеры же являются более эффективными устройствами для отслеживания тиков. Сейчас камера способна следить за 468 точками на лице.

Как сообщалось ранее, специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе разработали новый метод борьбы с болезнью Альцгеймера. По их мнению, данное заболевание можно побороть путем «чистки мозга» от амилоидных бляшек.